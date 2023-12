Heute Morgen brannte in Elxleben ein Haus.

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine 58-jährige Frau war gegen 03:40 Uhr im Erdgeschoss ihres Hauses auf den Brand aufmerksam geworden. Vier Bewohner brachten sich unverletzt in Sicherheit. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten etwa eineinhalb Stunden an. An dem Haus entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Gegenwärtig ist das Gebäude unbewohnbar. Drei Personen kamen bei Verwandten unter. Ein pflegebedürftiger Bewohner wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen der Kripo ergaben, dass ein heißes Ofenrohr ursächlich für den Brand war. Hinweise zu einer Straftat liegen gegenwärtig nicht vor. (JN)