In der Nacht zu Dienstag machte ein Einbrecher im Erfurter Süden große Beute.

Erfurt (ots) - Der Unbekannte hatte sich einem Einfamilienhaus genähert und brach die Haustür auf. Anschließend ging er durch das Haus in Richtung Garage. Dort weckten zwei E-Bikes sein Interesse. Mit beiden Rädern und dem Zubehör im Gesamtwert von über 8.200 Euro machte er sich unerkannt aus dem Staub. Neben seiner Beute hinterließ er einen Schaden an der Haustür in Höhe von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)