Über die Weihnachtsfeiertage schlugen Diebe in einer Schule im Erfurter Norden zu.

Erfurt (ots) - Am Mittwochmorgen musste ein Hausmeister feststellen, dass Unbekannte ein Fenster der Gemeinschaftsschule am Roten Berg aufgebrochen und dabei Sachschaden verursacht hatten. Bei einer Überprüfung des Gebäudes stellte sich heraus, dass die Einbrecher in einem Büro und einer Werkstatt zugeschlagen hatten. Die Täter stahlen ein Handy, Schlüssel, Werkzeug sowie einen Lautsprecher im Wert von mehreren hundert Euro. (JN)