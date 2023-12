Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurden Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Süd am Freitagabend in die Erfurter Innenstadt gerufen.

Erfurt (ots) - Über die Reihenfolge der Beförderung potentieller Fahrgäste waren zwei Taxifahrer in Streit geraten. Hierbei schlug der eine Taxifahrer in das Gesicht des Anderen, welcher sich des Angriffs wiederum mit einem Tritt in die Genitalien seines Opponenten erwehrte.

Beide Taxifahrer wurden durch die gegenseitigen Angriffe leicht verletzt und haben sich nun, jeder für sich, in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung zu verantworten.

(StSch)