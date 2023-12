Aufgrund einer tierischen Ablenkung landete ein Autofahrer am Donnerstagabend im Straßengraben.

Landkreis Sömmerda (ots) - Der 42-Jährige war mit seinem Honda von Henschleben in Richtung Gebesee unterwegs gewesen. Als Beifahrer mit an Bord war sein kleiner Hund. Als dieser unruhig wurde, zog er die Aufmerksamkeit seines Herrchens auf sich. Dadurch verlor der Autofahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Der Honda musste abgeschleppt werden. (SE)