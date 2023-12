Um Eigentum zu schützen stellte die Polizei am 30.10.2023 in der Prof.-Hoffmann-Straße in Kölleda ein Kraftrad sicher.

Landkreis Sömmerda (ots) - Es handelt sich bei dem Gefährt um eine KTM Super Moto Top 640 LC4 in schwarz. Trotz intensiver Prüfung konnte das Fahrzeug noch nicht seinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizei sucht daher öffentlich nach dem Eigentümer des Zweirads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter der Angabe der Vorgangsnummer 0282887 entgegen. (SE)