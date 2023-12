Die Kripo Erfurt fahndet öffentlich nach dem abgebildeten Mann.

Erfurt (ots) - Dieser steht im Verdacht am Abend des 16.09.2023 in das Büro eines Hotels in der Erfurter Innenstadt eingebrochen zu sein und einen Laptop im Wert von 1.500 Euro gestohlen zu haben. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen, der von der Überwachungskamera des Hotels erfasst wurde? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0243458 entgegen. (JN)