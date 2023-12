Glück im Unglück hatte gestern Morgen ein VW-Fahrer.

Erfurt (ots) - Der 24-jährige Mann war mit seinem Auto von Schellroda in Richtung Egstedt gefahren. Aufgrund der vereisten Fahrbahn verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Hier stieß er gegen eine Leitplanke. Glücklicherweise blieb der 24-Jährige unverletzt. An seinem VW und der Leitplanke entstand nur geringer Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. (JN)