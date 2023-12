In der Nacht zu Mittwoch endete die Nächstenliebe eines Mannes mit einer Verletzung.

Erfurt (ots) - Der 30-jährige Mann hatte nach eigener Aussage einem obdachlosen Mann eine Pizza ausgeben wollen. Als er sich mit dem 25-Jährigen in einem Innenhof in der Schmidtstedter Straße befand, biss ihn dieser plötzlich in den Finger und verletzte ihn leicht. Die Polizei stellte die Personalien des Angreifers fest und erstattete gegen ihn u.a. Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)