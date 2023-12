Am 24.06.2023 kam es in einem Supermarkt in Weißensee zu einem Betrug.

Sömmerda (ots) - Eine unbekannte Frau hatte den Kassierer zunächst in ein Gespräch verwickelt und gab vor 900 Euro Bargeld in 50-Euro-Scheine wechseln zu wollen. Nachdem das Geld umgetauscht war, gab sie es allerdings wieder zurück. Dabei überreichte sie dem Kassierer jedoch nur 450 Euro und ließ die weiteren Geldscheine unbemerkt in ihrer Tasche verschwinden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Frau machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0168691 entgegen. (SE)