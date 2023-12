In der vergangenen Nacht waren mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Landkreis Sömmerda (ots) - In Kölleda waren Unbekannte gegen 02:45 Uhr in eine Tankstelle eingebrochen und hatten einen Kassenautomaten gestohlen. Anschließend flohen sie mit einem Audi, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen wurden die Diebe nicht gefasst. Wieviel Geld die Täter erbeuteten ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (JN)