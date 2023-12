In Stotternheim wurde gestern ein Radfahrer verletzt.

Erfurt (ots) - Eine 33-jährige Opel-Fahrerin war am Morgen von einem Parkplatz gefahren und beabsichtigte nach links in die Joseph-Meyer-Straße abzubiegen. Dabei schnitt sie die Kurve und stieß mit einem 35-jährigen Radfahrer zusammen, der im selben Moment auf den Parkplatz fahren wollte. Der Mann stürzte mit seinem Rad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 35-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. (JN)