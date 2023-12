Ein Raub führte am Freitag gleich zu zwei Festnahmen.

Erfurt (ots) - Ein Zeuge hatte am Nachmittag beobachtet, wie ein 35-jähriger Mann auf eine am Boden liegende Frau eintrat und ihr die Handtasche mit Bargeld raubte. Die Polizei fahndete nach dem Täter und fasste ihn. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. Von der leicht verletzten Frau fehlte zunächst jede Spur. Sie wurde am Folgetag aufgegriffen. Nicht nur der 35-Jährige bezog eine Gefängniszelle. Auch die 34 Jahre alte Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen sie lagen ebenfalls zwei offene Haftbefehle vor. (JN)