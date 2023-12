Die Polizei verwirklichte am Montag gleich sechs Haftbefehle in Erfurt.

Erfurt (ots) - Vier der betroffenen Männer zahlten ihre rückständigen Geldstrafen und konnten sich somit die Gefängniszelle ersparen. Unrühmlicher Spitzenreiter mit einem geschuldeten Betrag von über 1.000 Euro war ein 42-Jähriger. Glücklicherweise half ihm sein Vater aus und bezahlte die offene Strafe. Zwei 35 und 43 Jahre alten Männern war es nicht möglich ihre Strafe in Höhe von ca. 2.500 Euro bzw. knapp 300 Euro zu begleichen. So wurden die Haftbefehle gegen sie vollstreckt und die beiden zogen in eine Gefängniszelle ein. (SE)