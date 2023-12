Jugendliche gingen im Erfurter Norden gleich zweimal auf einen Senior los.

Erfurt (ots) - Der 77-Jährige war in den vergangenen zwei Tagen am Abend mit seinem Hund spazieren gegangen als er angegriffen wurde. Montag war es zunächst nur ein Angreifer. Dieser warf einen Feuerwerkskörper auf den Mann, verfehlte ihn aber. Am nächsten Tag traf er gleich auf fünf Jugendliche, die den Mann attackierten. Sie warfen Steine und beleidigten ihn. Beim Eintreffen der Polizei war die Gruppe bereits geflüchtet. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen wurde sie bisher nicht gefasst. (SE)