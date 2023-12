Ein lauter Knall schreckte Anwohner in der Nacht zu Montag in Gispersleben auf.

Erfurt (ots) - Erst am Morgen zeigte sich, was für die nächtliche Ruhestörung gesorgt hatte. Unbekannte hatten versucht einen Zigarettenautomaten zu sprengen, der an einer Fassade angebracht war. Zwar wurde das Gehäuse des Gerätes stark deformiert, an Bargeld oder Zigaretten gelangten die Täter aber nicht. Der Schaden an dem Automaten wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (JN)