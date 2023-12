Die Lust auf Süßes endete für einen Unbekannten in einer Straftat.

Erfurt (ots) - Ein Dieb hatte im Erfurter Norden zu einem noch unbekannten Zeitpunkt einen Süßwarenautomaten gesprengt. Dadurch gelangte er an das Innere und stahl Süßigkeiten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Später entdeckten mehrere Kinder den beschädigten Automaten und machten sich ebenfalls an diesem zu schaffen. Mit Gewalt versuchten sie an die übrigen Leckereien zu gelangen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Treiben am Montagnachmittag und informierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Kinder. Es wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in ermittelt. (SE)