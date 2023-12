Am vergangenen Wochenende machten Einbrecher nicht nur große Beute, sondern verursachten zudem hohen Sachschaden.

Erfurt (ots) - Die Unbekannten hatten zunächst versucht ein Zugangstor in der Löbervorstadt in Erfurt mit einem Auto zu rammen, um sich Zugang zu einem Firmengebäude zu verschaffen. Als dies missling legten sie selbst Hand an und schafften es so das Tor zu öffnen. Anschließend zerstörten sie noch eine Fensterscheibe und stiegen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und wurden schließlich fündig. Einen Tresor mit Bargeld sowie diversen Schlüsseln verluden sie kurzerhand in ihr Auto und machten sich mit ihrer Beute im Wert von fast 3.000 Euro aus dem Staub. Sie hinterließen zudem einen Sachschaden in Höhe von ebenfalls 3.000 Euro. Ein Mitarbeiter entdeckte den Einbruch Montagmorgen und informierte die Polizei. (SE)