Am hellichten Tag nutzte ein Einbrecher die Abwesenheit des Wohnungsinhabers und brach über den Balkon in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Innenstadt ein.

Erfurt (ots) - Hier wurde Beute in vierstelliger Höhe erlangt. Der Täter konnte im Anschluss an seine Tat unerkannt flüchten. (TH)