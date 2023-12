Am Freitagmorgen kam bei Rastenberg ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Trabant nach rechts von der Fahrbahn ab und kim Straßengraben zum Stillstand.

Rastenberg (ots) - Nachdem die Polizei an der Unfallstelle erschien, stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde bei ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Außerdem waren am Trabant keine Kennzeichentafeln angebracht. Diese konnten aber in der Nähe versteckt abgelegt aufgefunden werden. Es muss nun ermittelt werden warum der Unfallverursacher seine Kennzeichen vor der Polizei versteckte. Es entstand am nicht mehr fahrbereiten Trabant ein Sachschaden von 2000,- EUR. Der Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Kennzeichenmissbrauch verantworten. (FR)