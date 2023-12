Ein 39-jähriger Mann lieferte sich am Montag eine Verfolgungsfahrt.

Landkreis Sömmerda (ots) - Polizeibeamte waren auf den Peugeot-Fahrer aufgrund eines defekten Lichtes in Bachra aufmerksam geworden. Als die Streife den Mann kontrollieren wollte, gab dieser mit seinem Auto Gas und flüchtete. Die Beamten verfolgten den Peugeot bis in den Burgenlandkreis. Hierbei verlor sich zunächst seine Spur. In Eckartsberga wurde der Wagen von der Polizei kurze Zeit später unverschlossen aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass das Auto nicht zugelassen und fremde Kennzeichen angebracht waren. Am Folgetag meldete sich der Fahrer bei der Polizei und räumte die Tat ein. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. (JN)