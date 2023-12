Am Nachmittag des 29.12.2023 schätzte ein 46jähriger Erfurter seine Alkoholisierung und die daraus folgenden motorischen Fähigkeiten falsch ein.

Erfurt (ots) - Trotz starkem Alkoholgenuss schwang er sich auf dem Erfurter Herrenberg auf sein Pedelec. In voller Fahrt verpasste er jedoch seine Einmündung, so dass er mit einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten VW kollidierte und über diesen abrollte.

Der Herr zog sich diverse Prellungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw wurde deutlich beschädigt. Aufgrund einer Alkoholisierung von annähernd 1,6 Promille muss sich der Radfahrer nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (MF)