Ein Verkehrsunfall sorgte Montagabend für eine mehrstündige Sperrung der Bodenfeldallee in Erfurt.

Erfurt (ots) - Ein 50-Jähriger war mit seinem Hyundai stadtauswärts in Richtung Salomonsborn unterwegs gewesen, als ihn der Schlaf übermannte. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem VW zusammen. Bei dem Unfall wurden der 59-jährige VW-Fahrer sowie ein Mitfahrer im Hyundai schwer verletzt. Der Unfallverursacher und ein weiterer Mitfahrer trugen leichte Verletzungen davon. Bei dem 50-Jährigen zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige. An den Autos entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. (SE)