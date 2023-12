Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag zwischen Schlossvippach und Sömmerda verletzt.

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine 25-Jährige war mit ihrem VW und einer 59-jährigen Beifahrerin auf der Landstraße unterwegs gewesen, als sie aus noch ungeklärter Ursache bremste. Die hinter ihr fahrende 24 Jahre alte Chevrolet-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Bei dem Unfall wurden alle drei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.000 Euro. Darüber hinaus kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (SE)