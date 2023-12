Ein Unbekannter verschaffte sich in der Zeit vom 29.12.2023 auf den 30.12.2023 gewaltsam Zutritt zu einem im Erfurter Stadtteil Daberstedt geparkten Wohnmobil.

Erfurt (ots) - Nachdem eine Seitenscheibe zerstört wurde, begab sich der Täter in das Fahrzeug und manipulierte offensichtlich in Entwendungsabsicht am Zündschloss.

Da dies nicht gelang, entwendete man Bekleidungsgegenstände im Wert von ca. 250,- Euro aus dem Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Durch die Polizei wurden umfangreiche Spuren gesichert und die Delikte entsprechend beanzeigt. (MF)