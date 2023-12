In Erfurt waren Kellerdiebe unterwegs.

Erfurt (ots) - Am Montag mussten Anwohner in der Lilo-Herrmann-Straße und am Kreuzsand insgesamt drei aufgebrochene Kellerabteile in ihren Wohnhäusern feststellen. Diebe hatten sich dort zwischen dem 02.12.2023 und 04.12.2023 bedient. Neben einem Fahrrad, einem Fernseher und diversem Werkzeug, ließen die Täter auch Weihnachtsdekoration verschwinden. Der Wert der Beute wird auf insgesamt 3.600 Euro geschätzt. (JN)