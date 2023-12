Für eine 28-jährige Frau und einen 33 Jahre alten Mann endete der gestrige Tag im Gefängnis.

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots) - Fahnder der Kripo Erfurt hatten nach ihnen aufgrund bestehender Haftbefehle gesucht. Am Vormittag gelang es den Beamten die Frau in Sprötau aufzugreifen und festzunehmen. Auf sie wartet aufgrund von Brandstiftung eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr. Am Nachmittag nahmen die Fahnder den 33-jährigen Mann in Erfurt fest. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle wegen Diebstahls und Unterschlagung vor. Da er die geforderte Geldstrafe von über 800 Euro nicht aufbringen konnte musste er ins Gefängnis, um seine Strafe für die nächsten 7,5 Wochen abzusitzen. Beide müssen somit Weihnachten in einer Zelle verbringen. (JN)