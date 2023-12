Jedes Jahr müssen die Menschen zum Teil tief in die Tasche greifen, um eine stattliche Nordmanntanne in der Weihnachtszeit für das Wohnzimmer zu ergattern.

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine unbekannte Person war offenbar nicht bereit sich in Unkosten zu stürzen. In Elxleben bediente sich in der Nacht zu Donnerstag ein Dieb bei einem Weihnachtsbaumverkauf. Dabei ließ er aber nicht nur eine, sondern gleich 30 Nordmanntannen verschwinden. Der Verkäuferin entstand dadurch ein Schaden von etwa 750 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)