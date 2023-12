Für einen Mann endete der Weihnachtsmarktbesuch am Wochenende mit einer Strafanzeige.

Erfurt (ots) - Der 23-Jährige hatte am Samstag in Erfurt auf dem Domplatz dem Alkohol gefrönt und deutlich zu tief ins Glas geschaut. Nachdem der mit über 2,1 Promille Betrunkene sich eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte, sollte er vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Mann verhielt sich allerdings aggressiv, sodass die Polizei hinzugerufen werden musste. Der aufgebrachte 23-Jährige schlug einen Polizisten. Daher musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte im Gepäck, wurde der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (JN)