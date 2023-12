Mit Werkzeug hat sich ein Einbrecher in Erfurter Süden eingedeckt.

Erfurt (ots) - Der Unbekannte war in ein Einfamilienhaus eingedrungen und hatte sich in das Kellergeschoss begeben. Dort zeigte er vollen Körpereinsatz und brach die Tür zu einem Kellerabteil auf. Dadurch verursachte er einen Schaden von 25 Euro. Er riss sich verschiedenste Werkzeuge unter den Nagel und flüchtete mit seiner Beute im Wert von mehr als 850 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen und rief die Polizei. (SE)