Mit einem aggressiven jungen Mann bekamen es Rettungskräfte und Polizei am Mittwochabend zutun.

Erfurt (ots) - Der 18-Jährige hatte sich aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses im Stadtpark in hilfloser Lage befunden. Als ein Krankenwagen den jungen Mann in eine Klinik bringen wollte, wurde er renitent. Die Polizei musste zur Unterstützung angefordert werden. Der 18-Jährige verhielt sich weiterhin aggressiv und griff zwei Polizisten an. Einer von ihnen wurde dabei leicht verletzt. Gefesselt und mit einer Strafanzeige im Gepäck wurde der junge Mann in eine Klinik gebracht. (JN)