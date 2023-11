Ein 36-jähriger Mann bediente sich am Mittwoch gleich zweimal im selben Supermarkt.

Erfurt (ots) - Zur Mittagszeit stahl er in der Erfurter Innenstadt aus einem Geschäft zwei Dosen Bier und wurde dabei erwischt. Zwei Stunden später kehrte er erneut in den Laden zurück und ließ Wurstwaren in seiner Jacke verschwinden. Als zwei Ladendetektive den 36-Jährigen ansprachen, setzte er sich zur Wehr und schlug einen der Männer gegen den Oberkörper. Während der Anzeigenaufnahme bespuckte der Ladendieb zudem einen Polizisten. Der Mann erhielt u.a. Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Körperverletzung. (JN)