Am Abend des 25.

Erfurt (ots) - Dezember stellten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nord einen PKW Hyundai mit überhöhter Geschwindigkeit in der Erfurter Innenstadt fest. Der Grund für die gewagte Fahrweise stellte sich schnell heraus: Mit deutlich über einem Promille war der 33-jährige Fahrer alles andere als fahrtauglich. Auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Nachdem sich der Herr einer Blutentnahme unterzogen hatte, musste er seinen Nachhauseweg zu Fuß antreten.



Um am Folgetag seinen sichergestellten Fahrzeugschlüssel wieder in Empfang zu nehmen, kam der Mann zurück zur Polizeidienststelle. Darüber erbost, dass er mit einer Frau reden musste und dass diese ihm wegen seiner fehlenden Fahrerlaubnis nicht seinen Fahrzeugschlüssel aushändigte, spitzte sich die Situation zu. Unter wüsten Beleidigungen wurde der Mann schließlich der Dienststelle verwiesen, wobei er einen Polizeibeamten schlug, der dadurch leicht verletzt wurde. Nach dem Verlassen der Dienststelle trat er noch gegen die Eingangstür der Dienststelle, die aber standhielt. (TS)