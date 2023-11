Nach einem Unfall mit drei Verletzten sucht die Erfurter Polizei Zeugen.

Erfurt (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 06:10 Uhr, war es auf der Kreuzung Kranichfelder Straße / Samuel-Beck-Weg zwischen einem Dacia und einem Ford zum Zusammenstoß gekommen. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich der Dacia und kam im Gleisbett der Straßenbahn zum Liegen. Bei dem Unfall wurden zwei Frauen im Alter von 64 und 45 Jahren sowie ein 8-jähriger Junge leicht verletzt. Sie wurden zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0312786 entgegen. (JN)