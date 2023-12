Ein Autofahrer mit Nordhäuser Kennzeichen flüchtete gestern Morgen von einem Unfallort.

Landkreis Sömmerda (ots) - Gegen 06:20 Uhr war der unbekannte Fahrer mit seinem Kia Ceed auf der B176 von Sömmerda in Richtung Frohndorf gefahren. Als der Fahrer nach rechts in Richtung Buttstädt abbog, rutschte er mit seinem Auto auf der glatten Fahrbahn auf eine Verkehrsinsel und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Ohne den Unfall zu melden fuhr die unbekannte Person davon. Vor Ort blieben u.a. die graue Stoßstange und eine schwarze Scheinwerferverkleidung zurück. Die Polizei sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben oder aufgrund der Beschreibung des beschädigten Autos Hinweise geben können. Zeugen wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0316866 an die Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100). (JN)