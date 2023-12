Im Bereich Kölleda wurden innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Zigarettenautomaten gesprengt.

Landkreis Sömmerda (ots) - In Beichlingen schlugen Unbekannte am Mittwoch in der Straße des Friedens zu. Gegen 06:00 Uhr sprengten sie dort einen Automaten und verursachten Sachschaden von über 5.000 Euro. Zudem erbeuteten sie eine unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Keine 24 Stunden später wurden Anwohner am Donnerstagmorgen in Kölleda gegen 03:40 Uhr durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen. In der Feistkornstraße hatten Diebe erneut einen Zigarettenautomaten gesprengt und Beute gemacht. Dabei wurde das Gerät vollständig zerstört. Der Schaden wird hier ebenfalls auf 5.000 Euro beziffert. Auf der Suche nach den flüchtigen Tätern kamen mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gefasst wurden die Diebe bisher nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0332744 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100) zu melden. (JN)