Altenburg: Ganze Arbeit leisteten bislang unbekannte Täter, als sich diese zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der Silvesternacht auf dem Parkplatz des Einkaufszentraums in der Geraer Straße in Altenburg aufhielten.

Altenburg (ots) - Abgesehen hatten sie es offenbar auf die dort verbauten Gullideckel. Denn als Polizeibeamte gegen 01:35 Uhr in der Neujahrsnacht (01.01.2024) den Parkplatz passierten stellten diese fest, dass insgesamt 15 Gullideckel aus ihrer Verankerung genommen und auf die Fahrbahn geworfen wurden. Von den Tätern war niemand mehr zu sehen. Die Gullideckel selbst wurden wiedereingesetzt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (Bezugsnummer 0000055/2024). (RK)