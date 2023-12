Seit dem 20.12.2023 wird die 16-jährige Alina-Chayenne Weißenborn aus Gera vermisst.

Gera (ots) - Sie befand sich zuletzt in der Wohnung ihres Vaters in Gera, seither ist sie unbekannten Aufenthalts. Nach vorliegenden Erkenntnissen kann eine Gefahr für Leib oder Leben von Alina-Chayenne Weißenborn nicht ausgeschlossen werden.



Personenbeschreibung:

- schlank,

- ca. 170 cm groß,

- lange braune Haare.



Bekleidung:

- trägt eine schwarze Lederleggins,

- dunkles Stoffponcho,

- weiße Turnschuhen (Nike).



Sollten Sie die Vermisste antreffen bzw. Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können, so informieren Sie bitte umgehend die Kriminalpolizei Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465 oder jede andere Polizeidienststelle. (PZ)