Altenburg: Nach einem Streit im häuslichen Bereich begab sich ein 24 Jahre alter Mann in der Neujahrsnacht (01.01.2024), gegen 02:35 Uhr auf dem Altenburger Markt.

Altenburg (ots) - Dort entblößte der unter dem Einfluss von Drogen stehenden Mann sowohl sein Hinter- als auch sein Geschlechtsteil. Zudem griff er eine 18-jährige Frau körperlich an und verletzte diese leicht. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten den äußerst aggressiven Mann und leiteten gegen ihn ein Verfahren ein. Zusätzlich wurde bekannt, dass dieser nach dem Streit im häuslichen Milieu aus einem Fenster gesprungen sei und sich dadurch selbst schwer am Bein verletzt hat. Der 24-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (KR)