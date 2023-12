Gera: Mehre Polizeistreifen rückten in den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (13.12.2023) in die Schleizer Straße aus und nahmen dort einen offenbar im Ausnahmezustand befindlichen Mann in Gewahrsam.

Gera (ots) - Was war passiert:

Gegen 05:20 Uhr griff der polizeibekannte Mann eine 57-jährige Frau in der Thüringer Straße unvermittelt körperlich an, so dass diese Schmerzen erlitt. Die Geschädigte war gerade dabei, den Zugangsbereich eines Supermarktes zu öffnen, als der 25-Jährige an sie herantrat. Nach dem Angriff flüchtete sich die Frau in das Auto einer 48-Jährigen, wobei der Angreifer mehrfach gegen das Fahrzeug schlug. In der Folge gelang es dem Täter sich Zugang zum Auto der beiden Frauen zu verschaffen. Zum Glück konnten die Frauen das Auto verlassen.



Der Aufforderung der hinzugerufenen Polizeibeamten das Auto zu verlassen, kam der 25-jährige, unter Drogen stehende Mann, nicht nach. Als die Beamten ihn aus dem Auto beförderten, leistete er massiven Widerstand. Letztlich gelang es dem Mann somalischer Herkunft aus dem Auto zu holen und in Gewahrsam zu nehmen. Die Geraer Polizei leitete entsprechende Ermittlungen gegen ihn ein. (RK)