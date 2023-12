Mohlsdorf-Teichwolframsdorf.

Greiz (ots) - Am 05.12.2023 hatten die Beamten der Polizei Greiz, in der Ortschaft Mohlsdorf allerhand zu tun.

Bei Verkehrskontrollen im Bereich der Greizer Straße und Straße der Einheit in Mohlsdorf wurden gegen 19:50 Uhr innerhalb von nur 10 Minuten ein 53-jähriger PKW Fahrer mit 0,74 Promille und ein 43-jähriger PKW Fahrer mit 0,72 Promille festgestellt. Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes der 0,5 Promillegrenze eingeleitet.