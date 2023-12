Zeulenroda-Triebes.

Greiz (ots) - In der Nacht vom 15.12.2023 zum 16.12.2023 beschädigten unbekannte Täter ein in der Giengener Straße in Zeulenroda-Triebes abgestellten PKW. Der oder die Täter beschädigten dabei die hintere Tür der Fahrerseite, so dass ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich entstand.