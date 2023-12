Unbekannte Täter warfen am Samstagabend zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr in Weida, Ernst-Thälmann-Straße/Ecke Straße der Frohen Zukunft, einen Silvesterböller in einen Briefkasten der Deutschen Post.

Weida (ots) - Durch die Detonation des Böllers wurde der Briefkasten vollständig zerstört. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die PI Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Tel. 03661/6210