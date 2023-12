Gera.

Gera (ots) - Die Ermittlungen zu einer Beleidigung zum Nachteil eines 28-jährigen Busfahrers leitete die Geraer Polizei am gestrigen Abend (12.12.2023, 19:20) ein. Nach vorliegenden Informationen wurde der Fahrer im Bereich der Bushaltestelle in Scheubengrobsdorf von einem den Bus verlassenden Fahrgast mehrfach beleidigt. Dem jedoch nicht genug. Der Täter spuckte zudem in Richtung des 28-Jährigen.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können.

Beschreibung des Beleidigers: männlich, ca. 60 Jahre, ca. 180 cm groß, kräftige Gestalt, europäischer Phänotyp, eckige Brille

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der Geraer Polizei zu melden. (Bezugsnummer 03224462/2023) (RK)