Gera.

Gera (ots) - In einer Kleingartenanlage in der Langenberger Straße entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von Samstag (16.12.) bis Montag (18.12.2023) mehrere Meter eines Stromkabels. Außerdem verursachte der Unbekannte erheblichen Sachschaden, bei dem Versuch, gewaltsam in eine Gartenlaube einzudringen. Der Täter entkam unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. (PZ)