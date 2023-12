Gera.

Gera (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (17.-18.12.2023) drangen unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude in der Wiesestraße gewaltsam ein. Obwohl die Täter nur Werkzeuge im Wert weniger Euro entwendeten, entstand im Gebäude durch das öffnen mehrere Türen ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Die Kripo Gera (0365 82341465) hat die Ermittlungen unter der Bezugsnummer 0329153/2023 aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Gera zu melden. (PZ)