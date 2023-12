Bad Köstritz.

Gera (ots) - In eine Lagerhalle Am Bahnhof drangen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12.-13.12.2023) gewaltsam ein. Anschließend trugen die Unbekannten mehrere Maschinen und Baugeräte aus der Halle heraus und stellten diese davor ab. Weshalb die Täter ihre Tat nicht vollendeten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlung. Durchaus könnten die Täter bei ihrer Ausführung gestört worden sein, sodass diese unerkannt die Flucht ergriffen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich bei der Geraer Polizei (0365-8290) unter Angabe der Bezugsnummer: 0325064/2023 zu melden. (PZ)