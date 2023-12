Bad Köstritz.

Gera (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.-17.12.2023) unbefugten Zutritt zum Gelände eines Fuhrunternehmens in der Siedlungsstraße. Auf dem dortigen Firmengelände entwendeten die Unbekannten aus einem Baucontainer Werkzeuge und aus einem abgestellten LKW mehrere hundert Liter Diesel. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Geraer Polizei (0365 8290) ermittelt zum Fall und sucht unter Angabe der Bezugsnummer: 0328636/2023 nach Zeugenhinweisen. (PZ)