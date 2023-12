Greiz.

Greiz (ots) - Am 06.12.2023 gegen 16:10 Uhr kam es an der Kreuzung Tannendorfstraße und Plauensche Straße zu einem Unfall zwischen einem dunklen PKW und einer 17-jährigen Frau. Die 17-Jährige überquerte dabei an der Fußgängerampel die Straße und wurde von dem aus der Plauenschen Straße kommenden und in die Tanndorfstraße linksabbiegenden PKW angefahren. Als die zu Fall gekommene und verletzte 17-Jährige ihre verstreuten Sachen von der Straße aufsammelte, wurde sie von dem PKW Fahrer noch aus der geöffneten Autofensterscheibe unsachlich angesprochen.

Die 17-Jährige erlitt eine Vielzahl von Prellungen und Hautabschürfungen. Nach dem Unfall verließ der ca. 40 bis 60-jährige Autofahrer die Unfallstelle pflichtwidrig und fuhr Richtung Obergrochlitz davon. Laut der Geschädigten befand sich dabei auf dem Beifahrersitz des Unfallverursachers ein Kind.

Die Polizei Greiz bittet hiermit alle Personen, welche sich zum Unfallzeitpunkt an der Kreuzung befanden und den Unfall gesehen haben, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Die Polizei Greiz ist telefonisch unter 036616210 zu erreichen.

Hinweise bitte unter der Bezugsnummer 0318936/2023