Weida.

Greiz (ots) - Am 12.12.2023 gegen 02:10 Uhr unterzogen Polizeibeamte der PI Greiz einen 38-jährigen PKW Fahrer in Weida, In den Nonnenfeldern einer Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief dabei positiv auf Meth/Amphetamin und Cannabis. Durch die Beamten wurde die Blutentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem 38-Jährigen untersagt.